Украину раскалит до +31°С: синоптик назвал самый жаркий день

На следующей неделе на большей части территории Украины будет преобладать антициклональный характер погоды, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в материале на Meteoprog, атмосферное давление ожидается немного выше нормы. В то же время количество осадков окажется в пределах нормы, но местами будет наблюдаться их дефицит.

"За счёт поступления более свежей воздушной массы с северо-западной части Европы, температура воздуха в нашей стране окажется вполне комфортной. Экстремальной жары, а также опасных метеорологических явлений не предвидится", - пишет он.

Синоптик отметил, что в течении недели он прогнозирует температуру воздуха +9…+15 °С, (в южной части до +20 °С). Днём воздух прогреется до +20…+28 °С.

Вместе с тем в конце недели стоит ожидает повышения температуры воздуха. К уточнил Кибальчич: "В четверг, 9 июня, атмосферное давление начнёт медленно понижаться, но всё ещё останется немного выше нормы. Осадков не предвидится, только в Одесской области, а также на крайнем западе пройдут дожди с грозами, в основном в дневное время. . Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, на юге и в Крыму до +21 °С; днём +24…+29 °С, в южных областях местами до +31 °С".

На выходные, 11 – 12 июня, погодные условия будут определяться влиянием местной воздушной массы. Температура воздуха сохранится без существенных изменений: ночью +13…+18 °С, днём +26…+31 °С, добавил синоптик.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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