В Киев идет мощный снегопад: синоптик рассказал, когда ждать разгула стихии

Киев завалит снегом, свидетельствует прогноз погоды на 9 января 2022 / УНИАН

Погода в Киеве в ближайшие сутки испортится - в ночь на 9 января и в течение следующих суток в столице Украины ожидается сильный снегопад.

Украинский гидрометцентр предупреждает киевлян о гостей города о значительном мокром снеге утром и днем, налипании мокрого снега, приросте снежного покрова на 4-10 см. Объявлен первый уровень опасности, желтый, говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Погода в Украине 9 января 2022 / meteo.gov.ua

Власти города предупредили, что 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Решение было принято для того, чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники.

Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

Читайте также"Богаты, как жители Версаля": в Киеве хотели посыпать дороги солью с ионами серебраК водителям обратились с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.

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Как сообщал Главред, в ближайшее время в Украине ожидается существенное снижение температурных показателей. Ощутимое похолодание прогнозируется уже на следующей неделе. В частности, в среду, 12 января, на крайнем севере Украины ожидается до -19º.

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