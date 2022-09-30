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В октябре Украину завалит снегом: синоптик дал неожиданный прогоноз с "потопом"

30 сентября 2022, 03:30

Количество осадков в Украине в октябре, вероятно, окажется значительным с превышением нормы, предупредил Игорь Кибальчич.

снег
В октябре в Украине прогнозируют снег / Pixabay/Couleur

Погода в Украине в октябре будет близка к норме, местами температурный фон прогнозируется выше нормы на 1 – 2 °С, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Среднемесячная температура по расчётам Украинского гидрометцентра окажется в пределах +6…+9 °С, в южной части +10…+11 °С, пишет он в материале на Meteoprog.ua.

"Первая декада месяца ожидается прохладной, но затем постепенно с середины октября температура немного повысится. Возможно, ещё будет бабье лето, но о его сроках и продолжительности пока что говорить слишком рано", - отметил синоптик.

Он не исключил, что количество осадков в Украине в октябре, вероятно, окажется значительным с превышением нормы на 20 – 40% и только на юге страны увлажнение будет умеренным, местами даже с дефицитом дождей.

"Суммарное количество осадков по некоторым городам Украины составит 40 – 80 мм, в Карпатах около 100 – 130 мм. Выпадение первого снега в некоторых регионах страны возможно уже во второй декаде октября, что не есть аномальным для второго месяца осени", - добавил Кибальчич.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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