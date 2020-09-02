В Украине изменится погода: в каких областях пройдут грозы

Синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди / Reuters

Синоптики поведали о том, что в четверг, 3 сентября, в нашу страну вернутся грозы, которые зальют западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

Западные области и Житомирщину также ожидает резкое снижение температур: от 21 до 23 выше нуля. В Винницкой области будет до +27.

На севере Украины воздух прогреется до 30 градусов. На юге и востоке страны ожидается жара: от 32 до 35 градусов.

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В Киеве в четверг от 27 до 29 градусов тепла, без осадков.

Напомним, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Вера Балабух сообщала, что погода в Украине зимой 2020 не будет снежной.