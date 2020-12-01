В Украине ударят морозы: народный синоптик назвал даты

Морозы в Украине 2020 будут отступать и возвращаться, поделился эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что в Украине со вторника, 8 декабря, серьезно похолодает – дневная температура снизится до -5 градусов, а ночная – до 9-11 градусов мороза.
Морозы зимой 2020 отступят с 14 декабря, но вернутся 18 числа, рассказал эксперт Апострофу.
"…21-22 декабря народный синоптик прогнозирует небольшое повышение температуры до минус 2-3 градусов, но к 26 декабря столбики термометров вновь упадут до 7 градусов мороза", – отмечается в материале.
Собеседник добавил, что 29-31 декабря прогнозируется плюсовая температура – приблизительно +1…+2 градуса.
- Ранее Леонид Горбань говорил, что 31 декабря – перед Новым годом – ожидается оттепель и дожди.
- Напомним, Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
Автор: Екатерина Присяжнюк