В Украину идет резкое похолодание и новая опасность

Погода в Украине на неделе / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время резко изменится. В Украину придет антициклон, который вытеснит солнечные и умеренно теплые дни.

По прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, в страну идет похолодание, местами с дождями и даже сильными ливнями.

С 8 октября ожидаются осадки. Градусы снизятся на севере до +7 +13 днем, осадки вероятны почти всей стране, особенно в южных областях.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие несколько дней возможны заморозки до -5 градусов.

"Ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, 5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Погода в понедельник, 4 октября ожидается ясной, осадки маловероятны.

Днем температура будет от +13 до +18 на западе (теплее во Львовской области, +18 +20 и на Закарпатье, +19 +21). На севере, востоке и в центре +11+16, на юге +14 +17 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.