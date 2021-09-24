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Ветер будет сбивать с ног: в Украине объявили штормовое предупреждение

24 сентября 2021, 09:44

В ГосЧС рассказали, какие регионы накроет непогода в последний день рабочей недели.

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Синоптик прогнозирует сильные порывы ветра 24 сентября 2021 / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня ухудшится - синоптик предупредил о сильном ветре и объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны. Кроме того, во многих областях 24 сентября ожидаются ливни.

В частности, в пятницу шквалы ожидаются ночью в западных областях страны, передает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м/с.

Спасатели предупредили о первом уровне опасности - желтом.

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Погода на сегодня

24 сентября по всей Украине будет пасмурно, пройдут дожди. При этом немного потеплеет. Температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве областей она будет колебаться от +10 до +15.

Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там столбики термометров покажут + 9 градусов. А в Карпатах прогнозируют от 0 до +6 градусов и небольшой дождь со снегом.

Теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье - 13-18 выше нуля.

Погода в Киеве также будет дождливой и ветреной. Температура воздуха +12...+14 днем и +4...+6 ночью.

Прогноз погоды на 24 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Когда в Украине потеплеет

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что в субботу, 25 сентября, станет теплее - от +13 до +18 градусов, на Юге и Закарпатье столбики термометров поднимутся до +20 и немного выше.

Осадки будут минимальными, а потепление продержится до середины следующей недели.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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