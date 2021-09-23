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В Украину ворвется потепление с опасной погодой

23 сентября 2021, 21:05

Ветер - северо-западного направления принесет штормовые порывы.

Погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже завтра, 24 сентября, будет опасной. Как прогнозируют синоптики, в некоторых областях Украины ожидаются мощные ливни, а местами - сильный штормовой ветер.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что ожидается повышение температуры, но из-за атмосферного фронта оно будет малозаметным.

"24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует 24 сентября повышение температуры. В большинстве областей +10 +16 градусов, а на юге +15 +18.

"Только задержатся еще ниже градусы на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, частично Киевщине, Черкащине, Кропивницком с районами: +8 +13 градусов", - сообщила она.

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По прогнозу синоптика, дожди будут порой умеренные, местами - до сильных.

Ветер - северо-западного направления, возможны штормовые порывы.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Температура повысится до +11 +13 градусов, но на фоне ветра и дождя это будет малозаметно.

Когда в Украине потеплеет

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что после небольшого повышения температуры в пятницу, в субботу, 25 сентября станет еще теплее - от +13 до +18 градусов, на юге и Закарпатье до +20 и немного выше.

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Осадки будут минимальными, а потепление продержится до середины следующей недели.

Погода в Киеве на две недели:

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

До того директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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