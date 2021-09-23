Спасатели рассказали, где и когда в Украине шарахнут заморозки / УНИАН

В большинстве регионов Украины в четверг, 23 сентября, будут сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (первый уровень опасности, желтый)

Далее, в целом погода в Украине будет очень холодной в четверг, 23 сентября, а в пятницу добавится еще и ветер со штормовыми порывами и ливнями.

В Карпатах ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

Всерьез похолодает также и на юге Украины − будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

До того директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.