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Украину атакует холодный шторм и сильный мороз

22 сентября 2021, 21:05

Ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов.

Погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине еще больше испортится в ближайшие сутки. Как сообщают синоптики, в четверг, 23 сентября, в Украине похолодает, а в пятницу к похолоданию добавится еще и ветер со штормовыми порывами и сильными дождями. Но потепление еще будет, говорят синоптики.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг Украина будет едва ли не самой холодной в Европе.

Температура завтра в большинстве северных и центральных областей +6 +10 градусов, но на западе немного потеплеет - от +9 до +13, а на юге и востоке +10 +15.

Ветер синоптик обещает сильный, порывистый, северо-западного направления. Дожди в четверг ожидаются незначительные, почти везде, кроме запада.

В ночь с четверга на пятницу возможен мокрый снег в Карпатах.

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"23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы. Около +9 градусов. Возможен небольшой дождь, плотная облачность", - отметила синоптик.

Синоптики сообщают, что 24-го сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше.

"В пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов! Внимательно!" - предупредила Диденко.

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Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что 23 сентября будет самый холодный день, 24-го - температура немного повысится, но будут сильные дожди и штормовой ветер. С 25 по 27 будет преобладать солнечная погода, потеплеет.

Погода на две недели в Киеве:

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

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