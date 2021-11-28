Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасности

В Украине объявили штормовое предупреждение / Reuters

В понедельник, 29 ноября на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Завтра в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.

Как уточнили в Укргидрометцентре, 29 ноября в восточной части Украины, днем и в центральных областях сильные дожди, в Карпатском регионе мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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На остальной территории дожди. Ночью в восточной части, днем ​​и в центральных областях ожидаются дожди, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков.

Читайте такжеУкраину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогнозТемпература ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 29 ноября днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Облачная погода, ночью без существенных осадков, днем ​​дождь.

Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°, по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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