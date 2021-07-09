Жара усилится до +33: какой будет погода в Украине сегодня

Жителям столицы следует ожидать палящего солнца.
Погода в Украине в пятницу, 9 июля, станет еще более жаркой. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +33 градусов. При этом, осадки синоптик не прогнозирует.
Жарче всего сегодня будет на Закарпатье, в Киевской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях, сообщили в Укргидрометцентре.
В западных регионах Украины температура воздуха в последний рабочий день недели будет колебаться в пределах +29... +33 градусов. Только на Буковине днем жара спадет до +28. Синоптик прогнозирует переменную облачность.
В Центре и на Севере страны - до +30...+32. В Запорожской области 9 июля может быть немного жарче – до +33.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях – от +29 до +31 градусов, а в оккупированном Крыму – +28...+30.
До +33 градусов прогреется воздух и в восточных областях. При этом в Донецке столбики термометров будут показывать +29...+31.
Погода в Киеве 9 июля также будет без осадков. Температура воздуха днем +31...+33.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Погода на выходные ожидается сухой и без осадков. Погодные условия будут определяться антициклоном Cornelieke, циркулирующим по стране. Температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла, а в субботу и воскресенье – 9 и 10 июля – следует ожидать усиление летнего зноя.
- Климатолог Вера Балабух прогнозирует, что вторая половина июля ожидается наиболее жаркой. Достаточно высокие температуры будут и ночью. Это так называемые тропические ночи.