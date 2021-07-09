Жара усилится до +33: какой будет погода в Украине сегодня

Пятница, 9 июля, будет в Украине сухой и очень жаркой, предупредил синоптик / Фото pixabay.com

Погода в Украине в пятницу, 9 июля, станет еще более жаркой. Днем столбики термометров поднимутся максимально до +33 градусов. При этом, осадки синоптик не прогнозирует.

Жарче всего сегодня будет на Закарпатье, в Киевской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях, сообщили в Укргидрометцентре.

В западных регионах Украины температура воздуха в последний рабочий день недели будет колебаться в пределах +29... +33 градусов. Только на Буковине днем жара спадет до +28. Синоптик прогнозирует переменную облачность.

В Центре и на Севере страны - до +30...+32. В Запорожской области 9 июля может быть немного жарче – до +33.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях – от +29 до +31 градусов, а в оккупированном Крыму – +28...+30.

Реклама

До +33 градусов прогреется воздух и в восточных областях. При этом в Донецке столбики термометров будут показывать +29...+31.

Погода в Киеве 9 июля также будет без осадков. Температура воздуха днем +31...+33.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 9 июля 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред: