Он сочетает максимум возможностей и инноваций: продвинутая камера, процессор с 8,5 миллионами транзисторов, профессиональным экраном Super Retina XDR и другими фишками. Подробнее о новинке и старте продаж расскажет популярный интернет-магазин stylus.ua.

Необычный матовый дизайн

Корпус устройства получил монолитную конструкцию, он выполнен из стекла и металла. К расцветкам Space Gray, Silver, Gold прибавилась новая Midnight Green (полуночный зеленый). Производитель акцентировал внимание на повышении уровня защиты устройства от воды — Айфон 11 Про Макс выдерживает погружение под воду до 4 метров на 30 минут, а его предшественник может погружаться только до 2 метров.

6,5-дюймовый OLED-экран с новым названием Super Retina XDR

Размер экрана и матрица остались прежними, но "яблочная" корпорация дала экрану новое название — Super Retina XDR, и отметила, что это самый профессиональный экран, который когда-либо был в Айфонах. Что изменилось:

Улучшилась контрастность — 1:200 000 (было 1:1 000 000).

Максимальный уровень яркости вырос до 1200 нит.

Вместо технологии 3D Touch используется Haptic Engine.

Рекордная производительность

Айфон оснастили новым 4-ядерным процессором A13 Bionic. Объем ОЗУ составил 6 Гб.

В ассортименте представлено 3 вариации объема памяти:

64 Гб,

256 Гб,

512 Гб.

На 5 часов улучшенная автономность

Новый Айфон работает на 5 часов дольше своего предшественника iPhone XS Max. Добиться такого показателя позволил новый энергоэффективный процессор и аккумулятор емкостью 3 500 мАч.

Ночной режим, сверхширокоугольная камера и другие особенности камеры

Трехмодульный блок сенсоров каждый по 12 Мп впечатляет своими характеристиками. Фото- и видеовозможности новинки представлены:

Сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов.

Ночным режимом.

Двукратным оптическим зумом и 10-кратным цифровым.

Функцией QuickTake — достаточно просто зажать кнопку затвора и начнется запись видео.

Улучшенным портретным режимом с 6 видами студийного освещения (было 3).

Разрешение селфи-камеры — 12 Мп, она умеет делать не только качественные и детализированные селфи, но еще и записывать видео slow-mo.

Старт продаж iPhone 11 Pro Max в Украине

За базовую модификацию на 64 Гб придется отдать 1099 долларов, но цена в Украине будет немного выше. Купить новинку iPhone 11 Pro Max можно на сайте интернет-магазина "Стилус".