Певица и девушка Илона Маска Grimes рассказала о своей роли в Cyberpunk 2077

Фото певицы Grimes / Business Insider

Певица, продюсер, художница и девушка Илона Маска Grimes поделилась подробностями о своей роли в игре Cyberpunk 2077 (Киберпанк 2077). В новой RPG от CD Projekt RED она сыграет персонажа с очень необычной историей.

Осторожно, спойлеры! О своей героине Grimes сообщила во время трансляции, однако ее уже удалили. Впрочем, на Reddit сделали пересказ информации, которой поделилась певица.

Вот что рассказала Grimes: "Я озвучила персонажа по имени Лиззи Уиззи, игра будет чертовски хорошей. Пускай я не играла в нее, но видела, как кто-то играл целый час. Игра потрясающая, а я сыграла в ней поп-звезду, которая убила себя прямо на сцене, потому врачам пришлось действовать быстро и заменить ее тело на кибернетическое. Она была мертвой целый час, но закончила концерт уже как киборг. Это одна из лучших ролей, которые у меня были!".

Героиня Grimes из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 дата выхода - 17 сентября 2020 года. Игра основана на настолке Cyberpunk 2020. У Cyberpunk 2077 системные требования пока не раскрываются, зато Cyberpunk 2077 Steam-страница уже есть. Там же можно предзаказать игру за 899 гривен. Одной из приглашенных в игру звезд стал Киану Ривз.

Изначально игра должна была выйти раньше, но в итоге Cyberpunk 2077 перенесли.

Cyberpunk 2077 - трейлер