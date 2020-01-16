Авторы Ведьмака перенесли дату релиза Cyberpunk 2077: все подробности

Известная польская компания-разработчик видеоигр CD Projekt RED сдвинула дату выпуска своего резонансного проекта Cyberpunk 2077.

Как сообщается на страницах компании в соцсетях, выпуск Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября 2020 года.

По словам разработчиков, игра вчерне готова и вполне играбельна, но они хотят провести дополнительные тесты и исправить все баги.

Планируется, что Cyberpunk 2077 выйдет на платформах ПК, PlayStation4 и Xbox One. Оформить предзаказ можно в PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, GOG и Epic Games Store.

Напомним, ранее Главред публиковал подробный материал о Cyberpunk 2077, в котором был выложен новый трейлер и озвучены системные требования.