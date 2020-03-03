Будущее прекрасно: OnePlus устроит битву людей и роботов ради рекламы 5G

Логотип компании OnePlus / Trashbox.ru

В компании OnePlus, кажется, работают одни из лучших пиарщиков в мире. Иначе невозможно объяснить тот факт, что там задумали продвигать технологию быстрого 5G-интернета при помощи масштабного сражения людей против роботов.

OnePlus объявила о событии Snowbot Battle при помощи небольшого тизера. В нем сообщается, что компания приготовила особых роботов, внутри которых установлена поддержка технологии 5G. Они способны бросать снежки на скорости 120 миль в час (или почти 200 километров в час). Любой желающий, пройдя регистрацию, сможет поуправлять этими роботами и пострелять в наглых людишек.

5G-сетью роботов обеспечивают процессоры от Qualcomm. Сама битва пройдет в Лапландии. OnePlus даже разыгрывает поездку туда, чтобы счастливчики могли побороться против роботов лично.

Само событие стартует 9 марта.

Уже есть мнение, что таким образом OnePlus подогревает интерес к скорому анонсу нового смартфона - OnePlus 8. По слухам его должны запустить в продажу где-то в середине апреля.

Ранее мы рассказывали об анонсе смартфона Huawei P40 Lite.

Зарегистрироваться для участия в Snowbot Battle можно на официальном сайте.