ГУЛАГ и много стрельбы в трейлере бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone

Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

Activision долгое время держала подробности королевской битвы по Call of Duty: Modern Warfare 2019 года в секрете, пускай большая утечка информации случилась еще в феврале. Однако теперь режим представлен официально, а выйдет он совсем скоро.

Королевская битва войдет в особый клиент Call of Duty: Warzone. Он будет совершенно бесплатным для всех, наличие оригинальной Modern Warfare для него не требуется. Также в Warzone будет еще один режим - "Добыча", в ходе которого командам нужно быстрее соперников набрать миллион долларов.

Call of Duty: Warzone - трейлер

Максимальное количество игроков в Warzone - 150. В этом режиме будет большое разнообразие транспортной техники и вооружения.

Все полученные награды вы сможете перенести в купленную Call of Duty: Modern Warfare. Даже если у вас пока нет игры, если вы решите ее приобрести, то сможете перенести свой прогресс в мультиплеер.

После смерти в королевской битвы игроки помещаются в ГУЛАГ, из которого их нужно вызволить напарникам. А в самой карте некоторые уже нашли сходство с некоторыми локациями Донецка.

Карта Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone дата выхода - 10 марта 2020 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4. Любопытно, что в России Sony отказалась выпускать игру на своей консоли.

О подробностях режима королевской битвы в Call of Duty: Warzone мы рассказывали ранее.