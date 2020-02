Королевская битва на основе Call of Duty: Modern Warfare будет бесплатной для всех

Кадр из сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare / Activision

Пускай студия Infinity Ward пока официально не анонсировала режим королевской битвы для шутера Call of Duty: Modern Warfare, но в сети уже предостаточно сливов информации о нем. И блогер ThеGamingRevolution поделился новыми любопытными подробностями в своем Твиттере.

Так уже удалось обнаружить меню королевской битвы под названием Warzone для Call of Duty: Modern Warfare 2019.

Слитое меню режима Warzone для Modern Warfare / Activision

Через меню можно будет найти себе команду, подобрать экипировку, создать класс или потренироваться на особом полигоне.

Слитое меню экипировки режима Warzone для Modern Warfare / Activision

Датамайнерам также удалось найти в файлах игры скриншоты тренировочной зоны.

Слитый скриншот тренировочной зоны режима Warzone для Modern Warfare / Activision

Слитый скриншот тренировочной зоны режима Warzone для Modern Warfare / Activision

Источники ThеGamingRevolution, которые блогер назвал надежными, уверяют, что королевская битва у Call of Duty: Modern Warfare бесплатная. Вероятно, те, кто не купил основную игру, смогут скачать только режим Warzone через какой-то специальный клиент. Его предполагаемое название - Call of Duty: Warzone. У владельцев игры королевская битва будет вшита прямо в меню.

Call of Duty: Modern Warfare - дата выхода королевской битвы

Слитый ключевой арт Call of Duty: Warzone / Activision

​Даты выхода у режима Warzone пока нет. Вероятно, разработчики хотят всех удивить неожиданным анонсом, как это было с Apex Legends. Так что пока остается только ждать

Call of Duty: Modern Warfare 2019 - игра студии Infinity Ward. Не стоит путать с Call of Duty: Modern Warfare 2007, с которой и началась серия шутеров о современной войне. Платформы, на которых доступна Call of Duty: Modern Warfare - PS4, PC и Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare - системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 7/10 (64-бит);

Процессор: Intel Core i5-2500K / аналог AMD;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950;

Версия DirectX 12;

Свободное место на HDD: 45 ГБ.

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 (64-бит);

Процессор: Intel Core i7-4770K / аналог AMD;

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580;

Версия DirectX 12;

Свободное место на HDD: 45 ГБ.

Call of Duty: Modern Warfare - трейлер