Очень много монстров в Японии в релизном трейлере Nioh 2

Кадр из Nioh 2 / Team Ninja

До выхода Nioh 2 осталась всего парочка дней, потому студия Team Ninja решила напоследок порадовать игроков красочными роликами. В одном из них появился неожиданный гость из первой части.

Релизный трейлер Nioh 2 посвящен разнообразным монстрам и персонажам будущей игры. Он почти ничего не раскрывает, кроме разнообразия врагов и союзников. Однако в самом конце вдруг появляется Уильям - главный герой первой части Nioh. Учитывая, что вторая часть будет приквелом, роль Уильяма в сюжете пока остается загадкой.

Nioh 2 - трейлер

Также Team Ninja опубликовала открывающий ролик игры. В нем демонов-екаев стало еще больше, однако отважные герои готовы дать им достойный отпор. Ведь протагонист и сам владеет силой демона.

Nioh 2 - отккрывающая заставка

Nioh 2 дата выхода - 13 марта 2020 года. Игра выйдет пока только на PS4. О Nioh 2 на ПК ничего не говорилось, но первая часть все-таки вышла на компьютерах, так что и сиквел может повторить подобную участь.

Критики уже успели пройти игру, а мы собрали их оценки Nioh 2 в одном месте. Это отличная и очень сложная игра, которая местами слишком сильно напоминает первую часть.