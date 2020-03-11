"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?

Кадр из Nioh 2 / GameSpot

Nioh 2 - продолжение крайно сложной игры Nioh от Team Ninja, вдохновленной серией Dark Souls. Ее релиз пока еще не состоялся, но критики уже успели пройти ее и вынести вердикт. Кажется, игра и правда удалась, пускай отличий от первой части не так уж много.

Сейчас у Nioh 2 на сайте Metacritic вполне приличная оценка в 86 из 100.

Оценка Nioh 2 на Metacritic

Wccftech (96/100)

Nioh 2 базируется на успехах и неудачах предшественницы и предлагает новые способы битвы с возможностями екая. Кому-то даже покажется, что эта часть даже более суровая, чем предыдущая.

PlayStation Universe (95/100)

Мастерски сделанная и исполненная, Nioh 2 стала эталоном для всех action-adventure игр, в который люди обязаны сыграть.

The Games Machine (90/100)

Nioh 2 - это "то же самое, но больше", созданная с осознанием своего дела, а также успешно расширяющая оригинальную формулу через новые, хорошо продуманные механики.

Gameblog.fr (90/100)

Nioh 2 - великолепная action-RPG с огромным количеством контента, хорошим геймплеем и приятным художественным дизайном. В ней нет никаких явных недостатков, и это впечатляет.

PSX-Sense.nl (90/100)

Если бы не некоторые повторяющиеся элементы, Nioh 2 была бы идеальным сиквелом, который улучшает оригинал практически во всем.

PSX-Sense.nl (80/100)

Nioh 2 - быстрая, неистовая и плавная action-RPG, которая понравится фанатам Code Vein, Dark Souls и Sekiro за свою сложные боевую систему и прокачку, богатый простор для создания персонажа и впечатляющую фантазию на тему Японии.

3DJuegos (75/100)

Nioh 2 - веселая игра, но чересчур похожая на первую часть. Дело не только в механиках, доходит до повторного использования многих элементов интерфейса, экипировки и врагов - и даже до боссов и событий.

Nioh 2 дата выхода - 13 марта 2020 года. Игра выйдет только на PS4. О Nioh 2 на ПК пока ничего не говорилось, но первая часть со временем добралась до компьютеров, так что все возможно.

Nioh 2 - трейлер