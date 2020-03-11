Новые игры по Бэтмену и Гарри Поттеру планировали показать на отмененной Е3 2020

Кадр из Batman: Arkham Knight / Rocksteady

Влияние отмены выставки Е3 2020 начало ощущаться практически моментально. Уже выяснилось, что на ней должна была провести свою первую в истории конференцию компания Warner Bros. Games, заодно показав несколько любопытных новинок.

Информацией поделился журналист Kotaku и известный игровой инсайдер Джейсон Шрайер. Его слухи и предсказания обычно оказываются правдой. Именно он и сообщил о намерениях Warner Bros. Games в 2020 году удивить всех своей линейкой игр.

Среди них была бы новая игра по Бэтмену. Правда, не указывается, связана ли она как-то со вселенной игр Batman: Arkham. Однако новую игру про Темного рыцаря тизерят уже очень долгое время, так что анонс был бы очень своевременным. За разработку отвечает WB Games Montreal.

Студия Rocksteady, которая как раз и придумала Batman: Arkham, также показала бы свою новую игру. О ней известно очень мало. Игра как-то связана с комиксами DC. В разное время ходили слухи, что она расскажет о Супермене, Лиге справедливости или Отряде самоубийц. Игра должна выйти уже на Xbox Series X и PlayStation 5.

Еще одним крупным анонсом стала бы RPG по вселенной Гарри Поттера. Видео с ранним игровым процессом слили пару лет назад. Тогда все выглядело очень привлекательно и солидно.

Warner Bros. Games пока никак не подтвердила информацию Шрайера. Журналист и сам пока не знает, в каком формате состоятся анонсы теперь. Но он предполагает, что всю презентацию перенесут в онлайн.

Ранее мы публиковали официальное заявление организации ESA по поводу отмены Е3 2020.