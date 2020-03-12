После выхода Cyberpunk 2077 разработчики хотят заняться новой игрой по Ведьмаку

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Глава CD Projekt Group Адам Кичиньский дал интервью польскому изданию Stooq. Из него стало известно, что студия CD Projekt RED уже думает над следующей игрой, которой будет заниматься после Cyberpunk 2077. Высока вероятность, что она будет во вселенной Ведьмака.

Но для начала разработчикам нужно покончить с Киберпанком 2077, который с каждем днем "выглядит все лучше и лучше". Релиз игры запланирован на сентябрь 2020 года, никаких переносов не планируется. Впрочем, коронавирус может немного изменить планы, но пока это трудно спрогнозировать.

Игровые издания получат ключи на игру "за недели" до ее выхода, чтобы спокойно успеть все пройти. Предзаказы Cyberpunk 2077 уже выше, чем у The Witcher 3: Wild Hunt за аналогичный период времени.

После релиза игры разработчики разделятся на три команды. Первая будет разрабатывать сюжетные дополнения для Cyberpunk 2077, вторая - онлайновый режим для нее (выход планируется в 2022 году). А вот третья займется новой крупной RPG, по которой уже есть "четкая идея". На ее разработку уйдет 4 года.

Пускай точно никто не называл, но из слов Кичиньского следует, что речь идет о новой части Ведьмака. Цифры 4 в названии у нее не будет, об этом представители студии заявляли еще давно. Адам уточнил, что после Cyberpunk 2077 студия хочет сосредоточиться на "двух своих франшизах". Учитывая, что она известна Киберпанком и Ведьмаком, вывод напрашивается сам.

Cyberpunk 2077 дата выхода - 17 сентября 2020 года. Платформы - PS4, Xbox One и PC. Игра должна была выйти еще весной 2020-го, но ее перенесли, чтобы доработать. Cyberpunk 2077 станет самой амбициозной игрой CD Projekt RED и расскажет об удивительном мире будущего, в котором всем заправляют корпорации, а человеческое тело можно улучшать.

Cyberpunk 2077 - трейлер