Первое сюжетное дополнение для мистической Control выйдет в марте

Кадр из Control / Remedy

В Control огромное количество загадок, сверхъестественного и абсурда. А в марте всего этого станет еще больше, ведь студия Remedy анонсировала, что именно в этом месяце выйдет первое сюжетное дополнение для игры.

В Control DLC The Foundation история сконцентрируется на Хелен Маршалл, руководительнице операций в Федеральном Бюро Контроля. Она пропала во время событий основной игры, ее судьба остается загадкой. И теперь главной героине Джесси Фейден предстоит отыскать Хелен, а параллельно раскрыть новые секреты загадочного Старейшего Дома. Возможно, нам даже расскажут, как он вообще появился.

Также в Твиттере игры Remedy поделилась новым трейлером дополнения The Foundation. Правда, в нем нет ничего особо интересного, кроме диалога о пропаже Хелен.

Кадр из трейлера Control DLC

Дата выхода дополнения The Foundation - 26 марта. После него у Control останется всего одно грядущее DLC. Причем фанаты ждут его сильнее всего, ведь оно как-то свяжет события игры с Alan Wake - другой игрой студии Remedy о писателе, который попал в события своего хоррора.

Control - игра студии Remedy в жанре шутера от третьего лица, которая вышла на PC, Xbox One и PS4. Она посвящена Федеральному Бюро Контроля - организации, занимающейся отловом и изучением паранормальных явлений. Игра во многом основана на вселенной SCP. Control тепло приняли критики и игроки, отметив ее необычность.

Раньше мы публиковали видео, в котором показан процесс создания невероятно красивых спецэффектов Control.

Control - прохождение