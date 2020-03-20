Создатель серии Half-Life раскритиковал Apple за ее стремление убить конкуренцию

Гейб Ньюэлл / Edge

Глава студии Valve и автор серии Half-Life Гейб Ньюэлл дал интервью изданию Edge. Во время него он высказался о жаркой конкуренции между Steam и Epic Games Store, а заодно раскритиковал политику Apple.

Противостояние между Стим и EGS кипит уже больше года, но Ньюэлл не видит в нем какой-то проблемы. Ведь именно конкуренция позволяет всем стать лучше и честнее. Конечно, Гейб не отрицает, что порой ему неприятно, когда конкуренты пытаются выставить Steam в плохом свете. Но в итоге все только выигрывают, потому бизнес должен быть как раз таким.

Читайте такжеАвтор Half-Life уверен, что мы уже максимально близки к созданию МатрицыВ качестве плохого примера Ньюэлл привел Apple. Компания пытается подавить любые провления конкурентоспособности. Люди, работающие в ней, могут отказать вашим программам и играм в продвижении без объяснения причин. А сам магазин приложений Эпл никак не помогает конкуренции. И это лишь пара примеров. Именно такого подхода Гейб и опасается.

Разработчик уверен, что компании не должны брать абсолютно все под свой контроль. Ведь свободу творчества и высказываний еще никто не отменял. Видимо, в том числе и поэтому Валв вернулась к созданию игр.

Сейчас студия работает над Half-Life: Alyx. Half-Life: Alyx дата выхода - 23 марта 2020 года. Игра станет приквелом Half-Life 2. Half-Life: Alyx разрабатывается исключительно для виртуальной реальности, так что найдите VR-шлем, если хотите в нее поиграть.

Ранее мы делились еще несколькими Half-Life: Alyx видео.

Half-Life: Alyx - системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx - трейлер