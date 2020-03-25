В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема

Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

Half-Life: Alyx заточена исключительно под игру в виртуальной реальности, но в самой Valve не сомневаются, что рано или поздно для нее выйдет мод, который позволит пройти ее на обычном мониторе при помощи клавиатуры и мышки. Вероятно, кто-то работает над модификацией прямо сейчас.

Своими мыслями по этому поводу поделился один из главных разработчиков новой части Half-Life Робин Уолкер. Он сам начинал свою карьеру с модификаций, а уже потом его пригласили работать в Valve. Так что о целеустремленности игроков он знает все.

Именно он сказал, что модификация на обычную игру в Half-Life: Alyx стопроцентно выйдет. Это лишь вопрос времени. И тогда важно будет понять, как к моду отнесутся игроки.

Сам Уолкер не испытывает проблем с такой ситуацией, а вот некоторые в Valve категорически против. Ведь Half-Life: Alyx изначально затачивалась под VR-шлемы, другой способ игры может разрушить все впечатления. Но Робин смотрит на все более широким взглядом.

Модифицированная версия Half-Life: Alyx сумеет показать игрокам, почему Валв решила сделать именно VR-эксклюзив. Возможно, она даже подтолкнет некоторых к покупке VR-шлема. Но если даже без него игра останется такой же веселой и приятной, то в Valve задумаются над правильностью своих действий и пересмотрят подход к играм.

Релиз Half-Life: Alyx состоялся 23 марта 2020 года на PC. А концовка игры подводит к возможным событиям Half-Life 3. Мы кратко пересказали Half-Life: Alyx сюжет в отдельной заметке.

Half-Life: Alyx – системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx – трейлер

Half-Life: Alyx – прохождение