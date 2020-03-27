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Новый трейлер Resident Evil 3 Remake посвятили отважной главной героине

27 марта 2020, 13:43

У Джилл Валентайн будет много проблем.

Джилл Валентайн из Resident Evil 3 Remake
Джилл Валентайн из Resident Evil 3 Remake / Capcom

До выхода Resident Evil 3 Remake осталось совсем немного времени, а Capcom не забывает подогревать интерес игроков новыми промо-материалами. На этот раз компания выпустила новый трейлер, который посвящен главной героине игры – Джилл Валентайн.

Девушке предстоит исследовать жуткий Раккун-Сити, наводненный зомби, чтобы узнать правду о замыслах корпорации Амбрелла. Противостоять ей будут не только ожившие мертвецы, но и более жуткие монстры. Среди них – биологическое оружие огромной силы под названием Немезис, которое будет преследовать девушку везде.

Впрочем, бороться за жизнь она будет не одна. Так одним из ее напарников станет Карлос, наемник Амбреллы, который быстро осознал, что работает не на тех людей.

Заодно в трейлере показали немного мультиплеерного режима Resident Evil: Resistance.

Resident Evil 3 Remake дата выхода – 3 апреля 2020 года. Платформы – PC, PS4, Xbox One. 

Ранее мы рассказывали, что весь сюжет Resident Evil 3 Remake уже успели слить в сеть. Опасайтесь спойлеров!

Resident Evil 3 Remake – системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake – трейлер

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