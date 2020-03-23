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Полное прохождение Resident Evil 3 Remake слили в сеть за две недели до релиза

23 марта 2020, 12:23

Опасайтесь спойлеров!

Кадр из Resident Evil 3 Remake
Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Релиз Resident Evil 3 Remake запланирован на апрель 2020 года, но некоторым игрокам уже удалось добраться до игры. В результате по интернету уже гуляет полное прохождение ремейка Resident Evil 3.

В сливе игры виноват, как ни странно, коронавирус. Из-за него некоторые магазины игр начали раньше доставлять диски, чтобы успеть получить свою прибыль и немного увеличить ее на фоне общих финансовых трудностей. Так, к примеру, ранний релиз игры состоялся во Франции.

Заодно выяснилось, что на полное прохождение кампании Resident Evil 3 Remake уйдет пять часов. Не так уж много. Впрочем, разработчики еще давно говорили, что по продолжительности ремейк третьей части будет проигрывать Resident Evil 2 Remake.

Первую часть прохождения уже можно посмотреть. Само собой, если вы опасаетесь спойлеров, то лучше даже и не открывать видео. Также будьте осторожны в интернете, ведь подробности сюжета наверняка скоро будут вообще везде.

Resident Evil 3 Remake – прохождение

Читайте такжеСМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама SonyResident Evil 3 Remake дата выхода - 3 апреля 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4, Xbox One. Сюжет ремейка расскажет о приключениях агента Джилл Валентайн в Раккун-Сити, который наводнили зомби. Главной угрозой станет Немезис - разумное биологическое оружие, которое будет постоянно преследовать девушку.

Также мы рассказывали, что от Немезиса не будет спасения даже в комнатах сохранений.

Resident Evil 3 Remake - системные требования

Минимальные:

  • Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Процессор: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
  • DirectX: Версии 11

Resident Evil 3 Remake - трейлер

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