Создатели Final Fantasy VII Remake обратились к игрокам с важной просьбой

Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Final Fantasy 7 Remake – одна из главных игр весны 2020 года, которую фанаты серии Final Fantasy ждали несколько лет. До релиза остались считанные дни, потому главные разработчики новой JRPG решили обратиться к игрокам с важной просьбой.

Продюсер Есинори Китасэ и главный разработчик Тэцуя Номура выпустили заявление через официальный аккаунты FF7 Remake в соцсетях. Вся команда разработчиков в Square Enix упорно трудилась, чтобы создать действительно запоминающуюся и яркую игру.

Обращение по поводу Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Но из-за эпидемии коронавируса компания не может обеспечить стабильные поставки физических копий игры. При этом Final Fantasy 7 Remake дата выхода остается прежней – 10 апреля 2020 года. Но в некоторых регионах Европы и Австралии диски попадут к владельцам немного раньше, ведь иначе они вообще могут застрять в магазинах.

В связи с этим Китасэ и Номура попросили всех игроков, которые доберутся до игры раньше остальных, не спойлерить сюжетные подробности ремейка Final Fantasy 7. Пускай некоторые спойлеры оригинальной игры гуляют по сети уже около 20 лет, FF7R – абсолютно новая игра, которая постарается удивить всех. Потому и не нужно портить впечатления лишними спойлерами.

Также разработчики поблагодарили всех за поддержку, а заодно пожелали всем безопасности и здоровья.

Обращение по поводу Final Fantasy VII Remake / Square Enix

​Final Fantasy VII Remake – PS4-эксклюзив, но временный. Пока что Square Enix ничего не говорила о выходе ​Final Fantasy VII Remake на PC.

Сюжет игры расскажет о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер