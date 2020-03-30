Переиздание Call of Duty: Modern Warfare 2 нашли в магазине игр PlayStation 4

Кадр из ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2 / Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 теперь стала вполне реальной, ведь ее страницу удалось найти в немецком PS Store. Самое интересное, что до релиза долго ждать не придетс – игра выйдет буквально на днях.

Благодаря магазину игр для PlayStation 4 удалось узнать, что Activision и Infinity Ward и правда задумали переделать только сюжетную кампанию шутера. Зато к ее обновлению подошли основательно. Всю графику заточили под современные стандарты, так что узнать в Modern Warfare 2 игру 2009 года будет почти невозможно.

Кадр из Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered / Activision

Кадр из Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered / Activision

Также в сети уже появился трейлер игры, в котором можно лично полюбоваться на обновленную графику. В Modern Warfare 2 Campaign Remastered переработали текстуры, улучшили тени и освещение, значительно изменили анимацию персонажей и добавили поддержку HDR.

Вместо мультиплеера в комплекте с ремастером Modern Warfare 2 будет идти особый набор для Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. В него войдут скин оперативника Гоуста, одного из главных героев Modern Warfare 2, пара чертежей для оружия, талисман, добивание, анимированная карточка, особая фраза и эмблема.

Бонусы за покупку ремастера Modern Warfare 2

Самое интересное заключается в дате выхода ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2. Его релиз должен состояться уже 31 марта 2020 года. Цена в немецком PS Store составила 25 евро (770 гривен), при этом игроки из Германии уже могут запустить игру. Пока неизвестно, сколько шутер будет стоить в гривнах.

А в интернете уже есть первые слухи об абсолютной новой части Call of Duty 2020 года. Будущий шутер должен рассказать об ужасах войны во Вьетнаме.