Слух: Call of Duty в 2020 году будет перезапуском серии Black Ops

Арт Call of Duty: Black Ops / Treyarch

Activision каждый год должна выпускать минимум по одной части Call of Duty, это золотое правило мира видеоигр. Релиз обычно проходит осенью, но уже сейчас появились слухи о части шутера в 2020 году.

Информацией поделился YouTube-канал The Gaming Revolution. Именно он рассказал, что новая часть Call of Duty станет перезапуском серии (или подсерии, если вам так удобно) Black Ops. Разработкой игры займется студия Treyarch, а помогут ей Sledgehammer Games и Raven Software.

Читайте такжеВ бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone добавили новый режимИгра перезапустит серию в том же духе, как и Modern Warfare 2019 года. Некоторые персонажи из Black Ops вернутся, но сыграют и озвучат их уже другие актеры. История скоцентрируется на эпохе Холодной войны и Вьетнаме. Если слухи верны, то мы увидим еще больше жестокости и насилия, чем в Modern Warfare. В последней, напоминаем, обыгрывалась тема убийства гражданских во время военных действий.

Изобразить все ужасы войны во Вьетнаме поможет реалистичный движок Modern Warfare 2019 года. Все мультиплеерные DLC будут бесплатными, вместо этого планируется сезонный пропуск для зомби-режима, который стал визитной карточкой серии Black Ops. Причем сюжетная кампания про зомби тоже станет более реалистичной и избавится от юмора и пародийности предыдущих частей.

Еще больше информации доступно в видео ниже.

Но пока это все лишь слухи, так что относитесь настороженно.

Тем временем бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone поставила рекорд по количеству игроков за сутки.