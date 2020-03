Бесплатная Call of Duty: Warzone поставила рекорд по количеству игроков за сутки

Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

Официальный Твиттер-аккаунт бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone отчитался об успехах игры. В первые 24 часа после релиза она сумела привлечь рекордное количество игроков.

За этот период времени в игру сыграло свыше шести миллионов человек. Впечатляющее число, учитывая, что не каждая игра может похвастаться таким количеством игроков за всю историю своего существования в принципе.

Изображение из официального Twitter-аккаунта Call of Duty

Насколько это много? Возьмем для сравнения другую королевскую битву, которая также удивила игроков неожиданным релизом - Apex Legend. За первые сутки она сумела привлечь 2.5 миллионов игроков. Тогда она умудрилась побить рекорд Fortnite. Результат Call of Duty: Warzone оказался лучше в 2.4 раза. Страшно даже представить, сколько игроков игра сумеет набрать за месяц.

Call of Duty: Warzone - бесплатное ответвление Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Call of Duty: Warzone скачать может любой желающий на ПК, Xbox One или PS4. Весь прогресс при этом можно перенести в основную игру, если вы вдруг захотите ее купить.

