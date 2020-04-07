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Apple планирует выпустить в 2020 году пару безумно дорогих наушников

7 апреля 2020, 17:19

С ними компания хочет навсегда оставить наушники Beats в прошлом.

Концепт-арт AirPods Pro
Концепт-арт AirPods Pro / iPhones.ru

В 2020 году Apple хочет максимально усилить свою линейку наушников AirPods, чтобы навсегда оставить в истории предыдущего гиганта рынка – Beats. Для этого компания подготовила пару новинок, информация о которых уже утекла в сеть.

Слухами поделился инсайдер Джон Проссер, который часто говорит правду о продукции Apple за некоторое время до официального анонса. На этот раз он рассказал о паре новых моделей наушников от Эпл.

У первой модели пока нет точного названия, но эти нушники будут полноразмерными и накладными. Впрочем, все еще беспроводными. Пока на них ссылаются как на Apple Over-Ear Headphones, кодовое имя – B515. Их цена составит 350 долларов (9480 гривен).

Читайте такжеApple разработала миллионы масок для защиты от коронавирусаВторая модель уже будет напоминать классический формат AirPods. Ее называют AirPods X, кодовое имя – B517. Эти наушники предназначены для бега и спорта. Их цена составит 200 долларов (5420 гривен).

Первые наушники должны были представить на весеннем мероприятияя WWDC, но его отменили и перенесли в онлайн. Возможно, их покажут вместе с бюджетной моделью iPhone 2020 года. А AirPods X должны показать в сентябре-октябре 2020 года.

Пока это все слухи, но Проссер уверен в своих источниках. Также он отметил, что продукцию Beats продают сотрудникам Apple со скидками до 40%, чтобы быстрее утилизировать остатки. Дело в том, что бренд Beats сейчас принадлежит Apple, но компания хочет навсегда от него избавиться, сосредоточившись на AirPods. Apple стремиться, чтобы все хотели наушники AirPods купить себе.

Ранее мы рассказывали, что презентация нового топового iPhone 12 может задержаться до 2021 года. Всему виной коронавирус.

Apple наушники AirPods iPhone
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