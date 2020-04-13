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Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году

13 апреля 2020, 14:41

Новые смартфоны будут напоминать последние версии iPad Pro.

Модельный ряд iPhone 11
Модельный ряд iPhone 11 / The VergeО

О новой топовой серии смартфонов iPhone от Apple пока мы не знаем ничего. Но интернет понемногу начинает заполняться слухами. И один из них утверждает, что компания хочет сильно изменить дизайн своих телефонов.

Об этом сообщает отчет западного издания Bloomberg. Если он правдив, то новый iPhone 2020 года будет напоминать iPad Pro своими плоскими гранями. Некоторые источники утверждают, что экран все-таки оставят прежним, но в Bloomberg уверены, что он тоже будет плоским, то есть без нынешнего скругления по бокам.

В 2020-м нас ожидают сразу две модели iPhone Pro. Им достанется улучшенный LIDAR-сканер, который установили в iPad Pro 2020 года. Неизвестно, получат ли этот сканер младшие модели Айфон, которые сменят обычную версию iPhone 11.

Читайте такжеApple планирует выпустить в 2020 году пару безумно дорогих наушниковiPhone Pro 2020 года будет больше, чем нынешний Phone 11 Pro Max с его экраном на 6.5 дюймов. А сканер Face ID уменьшат, что сделает "челку" смартфона более узкой. Некоторые инсайдеры считают, что у нового телефона диагональ экрана составит 6.7 дюймов. Меньшая версия получит дисплей на 5.4 дюймов.

При этом пока не сообщается, как на производство повлияет эпидемия коронавируса. Apple пока не думает о больших задержках и проблемах. Впрочем, некоторые модели iPhone в итоге могут выйти на несколько недель позже запланированного.

Отчет Bloomberg во многом совпадает с информацией других инсайдеров, так что вполне может оказаться правдивым. Но Apple пока никакой информацией не поделилась.

Ранее мы рассказывали, как компания переживала, что iPhone 12 (название неофициальное) может съехать на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

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