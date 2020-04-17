Возвращение к истокам: в сеть утекли чертежи смартфона iPhone 12 от Apple

Дизайн iPhone 12 / EveryApplePro

Топовый смартфон iPhone 12 от Apple сейчас понемногу становится главным объектом слухов от мира технологий. И в сети уже появились его чертежи, которые намекают на возвращение устройства к истокам.

Информацией поделился известный техноблогер EverythingApplePro, а также инсайдер Макс Вайнбах. Они часто делятся информацией о смартфонах-новинках. Их предсказания и инсайды касательно новых телефонов Samsung и Apple регулярно оказываются правдой.

На этот раз Вайнбах показал чертежи будущей топовой новинки iPhone 12 Pro Max. Ее дизайн станет ближе к iPad Pro, то есть смартфон получит плоские грани. Такое решение заодно напоминает дизайн iPhone 5 и более старых моделей.

Чертеж iPhone 12

Чертеж iPhone 12

Как видим, в остальном телефон будет напоминать iPhone 11 (его разместили справа для сравнения). В iPhone 12 уменьшат "челку", а также установят в камеру новый LiDAR-модуль, чтобы сканировать окружение.

Уже даже есть предположения, как в итоге будет выглядеть iPhone 12.

Дизайн iPhone 12

При этом увеличат сам экран устройства. Это будет самый большой iPhone в истории. Чертежи сходятся с ранней утечкой характеристик и особенностей iPhone 12.

Последняя на сегодняшний день новинка Apple – iPhone SE 2020 года. Мы рассказывали о ценах и характеристиках смартфону в отдельной заметке.