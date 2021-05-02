Авторы Halo Infinite расхвалили ПК-версию и показали новые кадры из игры

Новая порция скриншотов Halo Infinite / Microsoft

Компания Microsoft и студия 343 Industries поделились новыми скриншотами, пожалуй, самого главного игрового эксклюзива экосистемы Xbox Halo Infinite, показав, как она будет выглядеть на сверхшироких мониторах.

Игра стала выглядеть заметно краше, но хотелось бы взглянуть не только на ультраширокий формат, но и на то, как будет себя все вести в динамике. Надеемся, что игру таки удастся выпустить к концу 2021 года.

Вдобавок разработчики из 343 Industries поделились новыми подробностями компьютерной версии научно-фантастического шутера, касающимися интерфейса, плейлистов, расширенных настроек, управления и не только:

У игры будет поддержка динамического разрешения на PC;

Игра поддерживает UltraWide-мониторы от 32:9;

Встроенный анти-чит выявляет читеров по их поведению в игре;

Кроссплей доступен между игроками в Steam, Xbox Live и Xbox Game Pass. Также друзья из Discord смогут присоединиться к вашей игре;

В соревновательном матчмейкинге можно будет играть только с одним типом управления(клавиатура или геймпад).

Изначально компании планировали выпустить Halo Infinite в конце 2020 года вместе с запуском новых игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S, но релиз нового проекта перенесли на 2021 год, чтобы у команды разработчиков было время "завершить критически важную работу, необходимую для создания самой амбициозной игры Halo за всю историю".

По синопсису, Мастер-чиф возвращается в Halo Infinite со "своим величайшим приключением, в котором ещё предстоит спасти человечество". Сюжетная линия будет "более человечной", причём Мастер-Чиф будет играть более центральную роль, чем в Halo 5: Guardians. Трейлер E3 2018 показал, что сюжет будет установлен на кольце Halo и продемонстрировал дизайн брони Master Chief Mark VI, чтобы вернуться к дизайну, увиденному в Halo 2 и Halo 3. Изгнанные, группа наёмников, отколовшаяся от бывшего Ковенантского инопланетного альянса, показаны как враги.