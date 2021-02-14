УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение

14 февраля 2021, 13:20

Хакерам удалось продать исходный код Cyberpunk 2077, "Ведьмака 3", "Гвинта" и документы CDPR.

Подробности хакерской атаки на CDPR / Ars Technica

История со взломом CD Projekt Red продолжается – на днях хакеры выставили на аукцион исходные коды The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 с первоначальной ценой в один миллион долларов.

Вечером того же дня лот был снят с продажи – предположительно, хакерам сделало выгодное предложение некое "третье лицо", которое не участвовало в аукционе наравне со всеми. В соцсетях считают, что покупку совершила сама студия.

Глава CD Projekt Адам Кичиньский прокомментировал инцидент – он заявил, что, скорее всего, в ближайшем времени произошедшее повлияет на темпы работы студии. Также ранее в сети появился архив с исходным кодом "Гвинта" – взломщики слили его в Сеть, чтобы доказать компании серьёзность своих угроз.

Специалисты по кибербезопасности в свою очередь сделали выводы, едва ли хакерскую атаку на CD Projekt провели разочарованные Cyberpunk 2077 геймеры. Скорее всего, взлом стоит связывать с финансовым отчётом, опубликованным накануне взлома. Сотрудник же британской компании Emsisoft, которая специализируется на компьютерной безопасности и борьбе с программами-вымогателями, считает, что кража данных CD Projekt очень походит на то, как это обычно делает небезызвестная HelloKitty. Эти хакеры, например, в прошлом году взломали бразильскую энергетическую компанию CEMIG.

Читайте такжеМиллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя

Журналист BBC Джо Тиди сказал что по мнению специалистов действия CD Projekt после обнаружения взлома можно назвать "золотым стандартом" взаимодействия с кибервымогателями. И для этого ей хватило единственного твита, и в нём признались во взломе, заявили что на диалог с вымогателями не пойдут, выложили их письмо и обратились к властям.

Сейчас районная прокуратура Варшавы следит за предварительными разбирательствами по поводу взлома серверов CD Projekt. Одновременно она проводит оценку убытков и поиск причин хакерской атаки.

Что же касается Cyberpunk 2077 то сейчас CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 4
Сейчас вы просматриваете новость «История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себяМиллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части MetroПисатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужноКак узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно Первый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоныПервый взгляд на Android 12: что нового получат Android-смартфоны В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфонаВ Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
Следующий материал

Последние новости

14:09
Россия будет давить на Украину из-за присоединения к энергосистеме Европы - Витренко
14:08
В матче УПЛ вспыхнул расистский скандал Видео
14:06
Путин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы
13:56
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
13:49
В Киеве пару влюбленных приковали друг к другу цепью Видео
Реклама
13:20
История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение
13:19
В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2 Видео
13:17
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
13:15
На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие Видео
12:57
Не дышал 20 минут: под Киевом медики чудом спасли младенца после домашних родов Видео
12:44
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
12:42
Симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных – новое исследование Видео
12:31
Новая вакансия в Rockstar намекает на скорый выпуск трейлера GTA 6 Видео
12:10
Ермак раскрыл причины падения рейтингов Зеленского Видео
11:47
Путин открыто признал, что россияне стали хуже жить, и с этим связал протесты Видео
11:04
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото Фото Видео
11:00
В Киеве произошел масштабный прорыв на водопроводе: дорога превратилась в реку Видео
10:43
Врач раскрыла неожиданную пользу кофе Видео
10:41
Эксклюзивный Boeing, 7 резиденций и элитный автопарк: СМИ узнали, как живет Лукашенко Видео
10:22
Игра на повышение: почему в России заговорили о разрыве отношений с ЕС мнение
Реклама
10:12
Ученые назвали еще один редкий симптом коронавируса Видео
09:48
Илон Маск подчеркнуто вежливо обратился к Путину и пригласил на разговор Видео
09:19
Когда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату Видео
08:56
Витренко оценил перспективу отказа от импорта электроэнергии из России Видео
08:50
Лукашенко готовит себе запасной аэродром мнение
08:39
"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах Видео
07:58
Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу Видео
07:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
07:29
Путин вспомнил об ответственности и пообещал, что Россия не бросит Донбасс Видео
07:14
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
06:48
Почему в Украине снова решили законно "кошмарить" предпринимателей мнение
06:24
В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фото Фото
05:57
В Bellingcat раскрыли новые данные о команде отравителей Навального Видео
04:30
У Кравчука сделали заявление в ответ на слова Ермака о провале Минских соглашений Видео
03:44
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
03:03
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
02:12
Тренер рассказал, как сжечь больше калорий во время бега Видео
01:36
В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса Видео
00:55
День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки
13 февраля, суббота
23:56
Украинские блогеры застряли в "снежной ловушке", ГСЧС отказалась помочь Видео
Реклама
23:22
Синоптики рассказали о погоде на День влюбленных
22:54
Сенат США провалил голосование по импичменту Трампу Видео
22:21
В Крыму ответили США "на их языке" о возвращении полуострова Украине Видео
22:12
В роддомах Украины закончились прививки от опасной инфекции Видео
21:26
В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей Видео
20:44
Дубинский выставил на продажу свой элитный автопарк
20:44
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:34
В ГКАУ опровергли заявление Уруского о готовности запуска украинского спутника на орбиту Видео
20:08
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
19:59
Ученые перечислили новые симптомы коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять