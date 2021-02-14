История с хакерской атакой на CD Projekt Red получила продолжение

Подробности хакерской атаки на CDPR / Ars Technica

История со взломом CD Projekt Red продолжается – на днях хакеры выставили на аукцион исходные коды The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 с первоначальной ценой в один миллион долларов.

Вечером того же дня лот был снят с продажи – предположительно, хакерам сделало выгодное предложение некое "третье лицо", которое не участвовало в аукционе наравне со всеми. В соцсетях считают, что покупку совершила сама студия.

Глава CD Projekt Адам Кичиньский прокомментировал инцидент – он заявил, что, скорее всего, в ближайшем времени произошедшее повлияет на темпы работы студии. Также ранее в сети появился архив с исходным кодом "Гвинта" – взломщики слили его в Сеть, чтобы доказать компании серьёзность своих угроз.

Специалисты по кибербезопасности в свою очередь сделали выводы, едва ли хакерскую атаку на CD Projekt провели разочарованные Cyberpunk 2077 геймеры. Скорее всего, взлом стоит связывать с финансовым отчётом, опубликованным накануне взлома. Сотрудник же британской компании Emsisoft, которая специализируется на компьютерной безопасности и борьбе с программами-вымогателями, считает, что кража данных CD Projekt очень походит на то, как это обычно делает небезызвестная HelloKitty. Эти хакеры, например, в прошлом году взломали бразильскую энергетическую компанию CEMIG.

Читайте такжеМиллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя

Журналист BBC Джо Тиди сказал что по мнению специалистов действия CD Projekt после обнаружения взлома можно назвать "золотым стандартом" взаимодействия с кибервымогателями. И для этого ей хватило единственного твита, и в нём признались во взломе, заявили что на диалог с вымогателями не пойдут, выложили их письмо и обратились к властям.

Сейчас районная прокуратура Варшавы следит за предварительными разбирательствами по поводу взлома серверов CD Projekt. Одновременно она проводит оценку убытков и поиск причин хакерской атаки.

Что же касается Cyberpunk 2077 то сейчас CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.