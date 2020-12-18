Как посмотреть истории Инстаграм анонимно: простые способы

Instagram / TechCrunch

Функция Instagram "Истории" позволяет публиковать временные посты для того, чтобы поделиться моментами со своими друзями и знакомыми. Вместе с тем она предоставляет возможность "мониторить" поток пользователей, просмотревших данные публикации.

Хотя большинству и нравится быть в курсе посещений своей страницы, иной раз находиться в обратной ситуации может быть дискомфортно. В связи с этим, пользователей терзает логичный вопрос: как смотреть истории в инстаграм анонимно.

Официальная позиция Инстаграм не предоставляет возможность просматривать истории анонимно, но запреты для того и существуют, чтобы их нарушать. Если хочется узнать информацию с чужой страницы, не раскрывая своей личности, мы собрали подборку самых анонимных и простых способов просмотров Инстаграм историй.

Как смотреть сторис в инстаграм анонимно

С помощью специальных сайтов

Пожалуй, самый простой и быстрый способ посмотреть истории инстаграм анонимно. Для его реализации не нужно ничего устанавливать или скачивать. Также важное преимущество – не нужно никуда вводить свой пароль и логин от профиля, его может и не быть вовсе. Все действия пользователя заключаются в копировании ссылки на интересующий вас аккаунт и размещении ее в специальной графе любого из перечисленных сайтов:

Через приложение на телефоне

Бесплатные приложения, которые можно найти в официальных магазинах для Айфона и Андроида – еще один вариант как смотреть сторис в инстаграм анонимно.

Оба магазина предлагает изобилие узкоспециализированных программ для анонимного отслеживания чужих историй. Они ориентированы не только для решения этой проблемы, но и содержат множество других простых и востребованных возможностей.

Story Reposter for Instagram – просмотр истории инстаграм анонимно на Айфона;

StorySaver+ – просмотр истории инстаграм анонимно на Андроиде.

Так, в частности, бесплатное приложение StorySaver+ также предоставляет пользователям Андроида возможность сохранять чужие истории на телефон и скачивать видео IGTV, постов и пользовательских аватарок.

Благодаря Telegram-ботам

При посещении ленты историй через telegram-ботов, владельцу просматриваемой странички в статистику посещений будет добавлена информация о новом просмотре с неизвестного аккаунта. Однако связать его с личностью пользователя телеграм-бота невозможно.

Какими ботами можно воспользоваться:

@IGSpyBot – пересылает все истории сразу;

– пересылает все истории сразу; @Instasave_bot – позволяет избирательно просматривать и скачивать и искомый контент.

Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.