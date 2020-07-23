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Водафон – как проверить счет легче всего

Мало кто из абонентов знает, но есть несколько способов, как проверить счет на МТС Украина.

23 июля 2020, 01:39
Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы
Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы / podrobnosti.ua

Не все из нас обладают фотографической памятью и способностью запоминать комбинации сложных символов с первого раза и надолго. А после сумбурного рабочего дня и вовсе немудрено перепутать звездочки с решетками.

Наша статья поможет всем, кому надо быстро и просто проверить счет Водафон (бывшего мобильного оператора МТС Украина).

Маленький спойлер: есть три способа, как на Водафон проверить счет. У каждого из них свои плюсы и минусы.

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Как проверить счет на Vodafone – USSD-запрос

Самый "самостоятельный" способ – набрать комбинацию цифр самому. Но сразу стоит уточнить, что помимо заветных *101# (плюс кнопка вызова) – есть и другие USSD-комбинации.

Например, есть отдельная комбинация для того, как активировать пакет Водафон после пополнения счета.

Все нужные комбинация – как для контрактных клиентов, так и для тех, кто на предоплате – приведены ниже:

Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы
Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы
Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы
Как проверить счет на МТС Водафон Украина - все способы

Если сами не уверены, какой набирать USSD запрос – набирайте *133# ("кнопка вызова") и слушайте подсказки, чтобы определиться с кодом.

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Позвонить в колл-центр Vodafone

Этот метод пригодится, если USSD-запрос "тупит" и слишком долго не срабатывает.

Звонок бесплатный даже для стационарных телефонов:

  • 111 и выбрать цифру 0 в голосовом меню – с мобильного телефона;
  • 0 800 400 111 – со стационарного.

Через на сайт оператора Vodafone

Онлайн консультанта можно вызвать в правом нижнем углу главной страницы Vodafone Ukraine. Данная кнопка автоматически соединяет с Центром обслуживания абонентов.

Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.

Vodafone счет мобильная связь
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