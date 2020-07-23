Водафон – как проверить счет легче всего

Не все из нас обладают фотографической памятью и способностью запоминать комбинации сложных символов с первого раза и надолго. А после сумбурного рабочего дня и вовсе немудрено перепутать звездочки с решетками.
Наша статья поможет всем, кому надо быстро и просто проверить счет Водафон (бывшего мобильного оператора МТС Украина).
Маленький спойлер: есть три способа, как на Водафон проверить счет. У каждого из них свои плюсы и минусы.
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Как проверить счет на Vodafone – USSD-запрос
Самый "самостоятельный" способ – набрать комбинацию цифр самому. Но сразу стоит уточнить, что помимо заветных *101# (плюс кнопка вызова) – есть и другие USSD-комбинации.
Например, есть отдельная комбинация для того, как активировать пакет Водафон после пополнения счета.
Все нужные комбинация – как для контрактных клиентов, так и для тех, кто на предоплате – приведены ниже:
Если сами не уверены, какой набирать USSD запрос – набирайте *133# ("кнопка вызова") и слушайте подсказки, чтобы определиться с кодом.
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Позвонить в колл-центр Vodafone
Этот метод пригодится, если USSD-запрос "тупит" и слишком долго не срабатывает.
Звонок бесплатный даже для стационарных телефонов:
- 111 и выбрать цифру 0 в голосовом меню – с мобильного телефона;
- 0 800 400 111 – со стационарного.
Через на сайт оператора Vodafone
Онлайн консультанта можно вызвать в правом нижнем углу главной страницы Vodafone Ukraine. Данная кнопка автоматически соединяет с Центром обслуживания абонентов.
Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell выходят на 4G в регионах. Освоение новых частот начнется уже в 2020 году. По условиям лицензий, средняя скорость мобильного интернета должна быть не меньше 2 Мбит/с.