Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюк

Среди мессенджеров Viber занимает одно из ведущих мест и неспроста, ведь приложение отличается удобством и простотой функционала. Вместе с тем иногда у пользователя возникает необходимость блокирования того или иного абонента.
- Что такое Viber
- Как заблокировать в Viber абонента
- Как узнать, заблокированы ли Вы
- Что видит человек, которого заблокировали в Viber и сколько длиться "бан"
- Смотрите видео - владелец Viber готов помочь украинцам создать "государство в смартфоне":
Причин может быть множество, однако при помощи простого набора действий, любому пользователю можно будет добиться результата легко и непринужденно. Причем блокировка нежелательных контактов доступна как на Android, так и на iOS.
Что такое Viber
Приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. Голосовые вызовы между пользователями бесплатны. Viber Messenger имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, документы, изображения, видеозаписи и файлы, а также работать в автономном режиме, пишет Википедия.
Откройте в меню "Настройки" и перейдите к разделу "Конфиденциальность". Затем активируйте "Заблокированные номера" (на Android нажмите на кнопку "+" или "Добавить номер" на iOS в правом верхнем углу). Далее нужно отметить выбранный контакт в списке или ввести номер телефона в строке поиска. После этого остается только дать согласие на блокирование контакта или номера телефона.
Как заблокировать в Viber абонента
Порядок действий:
- Активируйте мессенджер и перейдите к Контакты;
- Выберите контакт (номер телефона), который хотите заблокировать;
- В информационном окне о контакте активируйте значок "три точки";
- Далее нажмите "Блокировать".
Как узнать, заблокированы ли Вы
Существует простой и безошибочный способ узнать, заблокировали номер, или нет.
Порядок действий:
- Необходимо, чтобы номер визави был сохранен на устройстве;
- Далее требуется послать сообщение человеку, номер которого вы проверяете;
- Затем проверьте, отмечено ли отправленное Вами сообщение как "Просмотренное";
- В случае активирования статуса "Отправлено" и "Просмотрено", можно говорить о том, что Ваш номер не заблокирован.
Что видит человек, которого заблокировали в Viber и сколько длиться "бан"
Важно особенностью блокировки в Вайбере является то, что забаненый пользователь не будет лишен возможности добавить Ваш телефон в группу и не увидит сетевой статус.
Как правило, первоначальная блокировка в Вайбере длится не более 24 часов. Однако если телефон будет блокирован повторно, существует вероятность того, что "бан" уже будет навсегда.
Смотрите видео - владелец Viber готов помочь украинцам создать "государство в смартфоне":
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