Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюк

Как узнать что тебя заблокировали в Viber - как понять что тебя заблокировали в мессенджере.

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Блокировка в Вайбере: что важно знать / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Oleksandr P, Pixabay/Pexels

Среди мессенджеров Viber занимает одно из ведущих мест и неспроста, ведь приложение отличается удобством и простотой функционала. Вместе с тем иногда у пользователя возникает необходимость блокирования того или иного абонента.

Причин может быть множество, однако при помощи простого набора действий, любому пользователю можно будет добиться результата легко и непринужденно. Причем блокировка нежелательных контактов доступна как на Android, так и на iOS.

Что такое Viber Приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. Голосовые вызовы между пользователями бесплатны. Viber Messenger имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, документы, изображения, видеозаписи и файлы, а также работать в автономном режиме, пишет Википедия.

Откройте в меню "Настройки" и перейдите к разделу "Конфиденциальность". Затем активируйте "Заблокированные номера" (на Android нажмите на кнопку "+" или "Добавить номер" на iOS в правом верхнем углу). Далее нужно отметить выбранный контакт в списке или ввести номер телефона в строке поиска. После этого остается только дать согласие на блокирование контакта или номера телефона.

Как заблокировать в Viber абонента

Порядок действий:

Активируйте мессенджер и перейдите к Контакты;

Выберите контакт (номер телефона), который хотите заблокировать;

В информационном окне о контакте активируйте значок "три точки";

Далее нажмите "Блокировать".

Как узнать, заблокированы ли Вы

Существует простой и безошибочный способ узнать, заблокировали номер, или нет.

Порядок действий:

Необходимо, чтобы номер визави был сохранен на устройстве;

Далее требуется послать сообщение человеку, номер которого вы проверяете;

Затем проверьте, отмечено ли отправленное Вами сообщение как "Просмотренное";

В случае активирования статуса "Отправлено" и "Просмотрено", можно говорить о том, что Ваш номер не заблокирован.

Что видит человек, которого заблокировали в Viber и сколько длиться "бан"

Важно особенностью блокировки в Вайбере является то, что забаненый пользователь не будет лишен возможности добавить Ваш телефон в группу и не увидит сетевой статус.

Как правило, первоначальная блокировка в Вайбере длится не более 24 часов. Однако если телефон будет блокирован повторно, существует вероятность того, что "бан" уже будет навсегда.

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