Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации

Silent Hill / PS5

Роберто Серрано (Roberto Serrano), известный игровой аналитик, заявил, что японский издатель Konami уже совсем скоро сделает анонс новой части Silent Hill, которая по слухам станет перезапуском серии. Согласно имеющимся у него данным это произойдет 12 декабря текущего года в ходе церемонии награждения The Game Awards 2020.

По неподтверждённым данным, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Разработку проекта возглавляет Кэйитиро Тояма (Keiichirō Toyama), режиссер и сценарист оригинальной Silent Hill, а также автор Siren и Gravity Rush. Ему помогают арт-директор оригинальной трилогии Масахиро Ито (Masahiro Ito) и культовый композитор франшизы Акира Ямаока (Akira Yamaoka).

Новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Проект разрабатывается с учётом того, что для многих игроков он станет первым знакомством с франшизой. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.

Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе SilentHill, называя все слухи ложными.

Ранее Konami поставили точку в вопросе о запуске хоррора P.T. Кодзимы на PS5.