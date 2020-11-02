Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации

Анонс должен состоятся в рамках мероприятия The Game Award 2020.
Роберто Серрано (Roberto Serrano), известный игровой аналитик, заявил, что японский издатель Konami уже совсем скоро сделает анонс новой части Silent Hill, которая по слухам станет перезапуском серии. Согласно имеющимся у него данным это произойдет 12 декабря текущего года в ходе церемонии награждения The Game Awards 2020.
По неподтверждённым данным, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Разработку проекта возглавляет Кэйитиро Тояма (Keiichirō Toyama), режиссер и сценарист оригинальной Silent Hill, а также автор Siren и Gravity Rush. Ему помогают арт-директор оригинальной трилогии Масахиро Ито (Masahiro Ito) и культовый композитор франшизы Акира Ямаока (Akira Yamaoka).
Новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Проект разрабатывается с учётом того, что для многих игроков он станет первым знакомством с франшизой. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.
Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе SilentHill, называя все слухи ложными.
Ранее Konami поставили точку в вопросе о запуске хоррора P.T. Кодзимы на PS5.