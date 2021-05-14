Mass Effect Legendary Edition официально в продаже: что нужно знать перед покупкой

Как похорошела трилогия Mass Effect / BioWare

Вслед за премьерой консольных версий Mass Effect Legendary Edition, который состоялась в полночь, сборник добрался и до владельцев PC – он доступен в цифровых магазинах Steam и Origin.

Legendary Edition – это ремастер трилогии Mass Effect. В целом изменения не то чтобы впечатляющие, но теперь гораздо проще приобщиться к культовой серии, так как игру заметно осовременили.

Где купить и сколько стоит

Едва ли не уникальный случай для нашего рынка, но в Украине дисковое издание продается на 200 грн дешевле цифрового. Официальные партнеры Sony и Microsoft в Украине предлагают приобрести Legendary Edition за 1999 грн, тогда как в интернет-магазинах неофициальных поставщиков сборник можно урвать ещё на 150-200 грн дешевле.

Цены же на цифровые издания следующие:

Steam — 1799 грн

PlayStation Store — 2199 грн

Microsoft Store — 1699 грн*.

Origin — 1299 грн

*Microsoft по умолчанию продают свои продукты сразу в долларах.

Каким вышел ремастер

Судя по первым отзывам – достойным. Основные достоинства в глазах журналистов Mass Effect Legendary Edition переняла у оригинальных игр: тонна контента, проработанные персонажи, увлекательный сюжет и так далее. Среди недостатков авторы обзоров выделяют возраст трилогии, который не скрыть подтяжками графики, и малое по сравнению с оригинальной Mass Effect количество улучшений в сиквеле и триквеле.

Впрочем, несмотря на разброс оценок, вывод у журналистов в обзорах примерно один: Mass Effect Legendary Edition на сегодняшний день – один из лучших способов приобщиться к знаменитой научно-фантастической трилогии.

В Украине и других странах СНГ правда, из-за первой Mass Effect возникла неприятная ситуация: EA включила в сборник озвучку из "Золотого издания". Поиграть в ремастер с английской озвучкой и русским текстом, по крайней мере сейчас, попросту невозможно. Либо полностью на английском, либо полностью на русском.

Как похорошела трилогия Mass Effect

Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты. Вся трилогия теперь запускается через единый клиент, а редактор персонажа будет общим.

Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, релиз которой состоялся ни много ни мало 14 лет назад. Для неё, помимо улучшенной графики, заявлены повышенная детализация локаций, новые мини-игры и интерфейс, а сражения заметно поменяются – родоначальница серии была больше RPG, чем последующие две части. Это "скорректировали".

Что ещё изменили:

Трилогию подогнали под 4К-разрешение и добавили поддержку технологии HDR;

Размеры текстур увеличили до 16 раз, чтобы картинка хорошо смотрелась на 4K-дисплее;

Анимации не меняли, но исправили все проблемы с ними;

Улучшили битвы с боссами и искусственный интеллект противников

Движок оставили прежним – это Unreal Engine 3. Перенос игры на Unreal Engine 4 по бюджету был бы сравним с разработкой с нуля;

Все кинематографические вставки также подтянули в плане разрешения;

Разработчики часто возвращались к старым концепт-артам и пытались создать то самое изначальное видение игры;

PC-версию перевели на DirectX 11, добавили универсальные настройки графики для всех трёх частей.

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Тем временем в стенах BioWare ведется активная работа над следующей игрой по вселенной Mass Effect. У игры также нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.