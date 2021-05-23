Матчи 5 на 5 и карта "Монте-Карло": что показали на стриме по Overwatch 2

Новые подробности Overwatch 2 / Blizzard

Разработчики из Blizzard провели 2-часовую прямую трансляцию, в рамках которой поделились подробностями PvP соревновательного шутера Overwatch 2. Авторы не только рассказали, что сократят команды до "5 на 5", но и показали новые карты.

Кое-что упоминали или мельком показывали ещё на конференции BlizzConline, а теперь на многих темах остановились подробнее. Blizzard подчёркивает, что игра не завершена, а потому некоторые нюансы могут измениться.

Главное из стрима:

В отличие от первой части, матчи в Overwatch 2 будут проходить между двумя командами по пять человек, а не по шесть – танк, два саппорта и два штурмовика;

По мнению разработчиков, теперь, когда количество игроков в команде уменьшилось, в каждом матче каждый участник исполняет более важную роль в сражении. В студии пробовали и матчи "7 на 7", но поняли, что они работают не так хорошо;

Баланс в шутере пришлось значительно переработать – каждое серьёзное изменение влекло за собой ещё несколько;

Танков станет сложнее оттолкнуть, штурмовики будут двигаться быстрее, а саппорты научатся пассивному восстановлению здоровья (как у Ангела);

Из соревновательной игры уберут все карты формата "Захват точек" – Ханамуру, КБ Вольской, Храм Анубиса, Париж и Лунную колонию "Горизонт";

У пушки Уинстона появился режим альтернативного огня, позволяющий делать один дальнобойный залп;

Райнхардт сможет выпускать по два огненных удара, а также научится отменять рывок;

Защитный и дистанционный барьер Зари будут иметь общее время на восстановление и два заряда;

Мэй больше не сможет замораживать намертво, теперь героиня будет лишь замедлять противников (та же ситуация может произойти и с Маккри).

Ниже можно увидеть геймплейные ролики, посвящённые пяти картам:

Рио:

Нью-Йорк:

Рим:

Торонто:

Монте-Карло:

Также в Blizzard рассказали, что новый режим "Натиск", в котором игроки будут сражаться за контроль над роботом в центральной части карты, чтобы начать толкать его в сторону базы противника, претерпевает некоторые изменения в связи с новой структурой команд.

Кроме того, разработчики работают над ещё одним новым режимом, а режим "Захват точек" пропадёт из соревновательного плейлиста Overwatch 2. На замену ему придёт новый режим. Однако существующие карты для "Захвата точек" по-прежнему будут играбельными.

Дата выхода Overwatch 2 всё ещё не известна. Игра выйдет не раньше 2022 года.