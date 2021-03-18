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Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android

18 марта 2021, 13:10

Главными аргументами для них являются более продвинутые в технологическом плане устройства на Android.

Названы главные причины перехода с iPhone на Android / SellCell

Согласно свежему исследованию компании SellCell, в котором приняли участие 5000 американцев, лояльность пользователей бренду iPhone достигла рекордного уровня в 91,9%, что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Лояльность пользователей смартфонов Galaxy к бренду Samsung, напротив, резко упала – только 74% владельцев смартфонов Samsung при обновлении устройства выберут продукт того же производителя, что на 11,7% уступает показателю на аналогичную дату прошлого года.

За что любят Apple

Пользователи довольны продукцией Apple из-за качества смартфонов, а также за продолжительную поддержку старых моделей обновлениями операционной системы iOS.

10% опрошенных заявили, что переход на Android является слишком проблематичным, но при этом некоторые пользователи iPhone всё же делают это по ряду причин.

Почему выбирают Android

Пользователи iPhone, которые решают перейти на смартфоны под управлением Android, назвали три основных причины такого решения:

  • качественные экраны,
  • камеры
  • аккумуляторы увеличенной емкости.

Также пользователи отметили, что им больше нравится разнообразие в дизайне смартфонов другой марки и открытость операционной системы Android, которую можно настроить под себя.

Что касается брендов, то почти половина "перебежчиков" с iOS выберет смартфоны Samsung, а треть перейдёт на Google Pixel. Главными аргументами для них являются более надёжная защита конфиденциальности, а также лучшее соотношение цены и качества.

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Ранее портал GizChina со ссылкой на отчёт BankMyCell проанализировал б/у рынок смартфонов и составил динамический рейтинг, сколько теряют смартфоны на вторичном рынке по отношению к первоначальной стоимости.

Исследование показало, что спустя год после запуска бюджетные Android-смартфоны теряют чуть более 50% от своей изначальной стоимости. За этот же период флагманские Android смартфоны дешевеют на 33,62%, а через два года – на 61,6 %.

С iPhone ситуация лучше – за год смартфоны Apple теряют всего лишь 15 % от своей стоимости, за два года – 35,7 %. Спустя четыре года флагманские Android-смартфоны дешевеют на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При этом бюджетные Android-устройства за этот промежуток времени теряют порядка 95% от своей первоначальной цены.

iPhone Android
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