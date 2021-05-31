Новая часть BioShock станет эксклюзивом для одной из консолей – СМИ

BioShock 4 будет эксклюзивом PlayStation / 2K Games

Последние несколько лет в Сети регулярно проскакивают "новости" о разработке четвёртой части популярного игросериала BioShock. Хотя издатель цикла, 2K, продолжает хранить молчание, в Интернете кипят страсти.

По словам Ника Бейкера, ведущего подкаста Xbox Era, четвёртая часть в саге BioShock может стать эксклюзивом консолей PlayStation. Он не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что добивается такого расклада именно Sony.

Напомним, что 2K Games анонсировала следующую BioShock в декабре 2019 года, однако производство игры стартовала еще в 2018-м. Разработкой игры занимается свежеобразованная студия Cloud Chamber. Прошлым летом студия нанимала специалистов, умеющих работать на Unreal Engine 4. Однако, в новых вакансиях фигурирует движок Unreal Engine 5, что исключает появление игры на консолях прошлого поколения.

Официальная информация о проекте, по всей видимости, будет раскрыта в рамках одной и летних игровых выставок. В частности, 2K Games числится в списке участников фестиваля Summer Game Fest, который начнётся 10 июня.

Серия игр BioShock оставила большой след в игровой индустрии. 3 игры, потрясающее дополнение, ремастеры первых двух частей, а также несостоявшаяся экранизация. Последняя часть серии – BioShock Infinite – вышла в марте 2013 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360, собрав высочайшие оценки прессы и звание одной из лучших игр в истории.

Для всех желающих приобщиться к серии, есть отличное предложение в магазине PlayStation. До 6 июня сборник BioShock: The Collection, куда входит полная трилогия со всеми дополнениями, можно купить по 80%-скидке за 299 грн вместо 1499.