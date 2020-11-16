С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat

Mortal Kombat 11 / NetherRealm

Разработчики из NetherRealm Studios официально представила новый трейлер расширенного издания Mortal Kombat 11 Ultimate, явно предназначенный для фанатов боевиков восьмидесятых и девяностых годов.

В ролике показано сражение Рэмбо с другим гостевым персонажем – знаменитым терминатором T-800, в котором можно увидеть все ключевые умения и фаталити обоих персонажей.

Конечно же, в арсенал первого входит лук, охотничий нож, гранаты и пулемет, тогда как второй использует мощный дробовик и автоматическую винтовку.

Mortal Kombat 11 Ultimate можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Владельцы игры на PS4 и Xbox One получат бесплатный апгрейд до некстген-версий.

Напомним, что незадолго до релиза MK 11 издатель принял решение не выпускать игру на территории Украины из-за местного законодательства, боясь нарушить закон о декоммунизации.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого появления PS5 на прилавках европейских магазинов, в рамках которой все желающие могут приобрести предыдущие части серии по скидке.