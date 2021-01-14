Сегодня праздник для всех фанатов Звёздных войн – в EGS стартовала раздача Star Wars Battlefront II

В Epic Games Store раздают Star Wars Battlefront II / DICE

После ежедневной раздачи игр в течение двух недель команда Epic Games и не думает сбавлять обороты – в 2021 году пользователям EGS будут продолжать раздавать проекты самых разнообразных идей и жанров.

В настоящий момент в сервисе Epic Games Store проходит раздача красочного шутера по вселенной "Звёздных войн" Star Wars: Battlefront II. В его состав входит сама игра и полная коллекция всех ранее вышедших дополнений и предметов для персонализации.

Забрать тайтл можно до 21-го января 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт глобальная пошаговая стратегия Galactic Civilizations III, с улучшенной по сравнению с оригинальной игрой графикой, политической и военной системой, а так же с расширенной картой галактики.

Напомним, что в отличие от первой части 2004 года выпуска, в Battlefront II присутствует сюжетная кампания, рассказывающая историю девушки по имени Иден Версио, которая является командиром особого имперского отряда "Инферно". Сюжетная кампания представляет уникальную возможность взглянуть на культовую вселенную под совершенно другим углом, рассказывая историю с точки зрения Империи, а не повстанцев.

Star Wars: Battlefront II - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.