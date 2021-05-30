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Слухи пятилетней давности о GTA VI могут оказаться правдой: что на это указывает

30 мая 2021, 18:55

Rockstar Games сохраняет молчание, но в Интернете кипят страсти.

Изображение с сайта Rockstar
Громкие слухи о GTA 6 / Rockstar

Co дня релиза GTA V сменилось целое поколение консолей, но от разработчиков из студии Rockstar Games мы пока ни разу не слышали новостей о следующей игре в культовой серии криминальных экшенов.

В сети нашли давно забытый тред одного инсайдера о Red Dead Redemtion 2 и, неожиданно, обнаружили там информацию о GTA VI. На тот момент большинство пользователей негативно приняли "инсайд" от анонимного источника и быстро окрестили его фейком.

Но вся информация про интерактивный спагетти-вестерн от Rockstar Games, о которой писал анонимный инсайдер за 6 месяцев до официального анонса, со временем подтвердилась, что добавляет авторитетности и другим его словам про GTA VI. О них и поговорим в этой заметке.

Местом событий GTA VI станут Вайс-Сити и Куба, однако не восьмидесятых годов, как утверждали некоторые другие слухи, а в современном сеттинге.

Активная разработка игры стартовала только в 2016 году. Учитывая 8-летний срок разработки RDR2, это печальная новость даже для самых оптимистичных фанатов Rockstar. Предположительно, шестую часть в серии Grand Theft Auto мы увидим не раньше 2023-24 года.

Pre-production (подготовительный этап разработки) начался в 2014 году, почти сразу после выхода GTA V. Сообщается, что среди разработчиков было много разногласий по поводу направления игры, в связи с чем по состоянию на апрель 2016-го этап pre-production был "просто кошмаром".

Главными героями новой части известной франшизы станут:

  • мужчина – мексиканец, занимающийся контрабандой наркотиков;
  • женщина – его контакт в Штатах.

Мужчина имеет более комичный образ, а женщина – серьезный [напоминающая инсайдеру актрису Лесли Джонс], которая будет "ходить с каменным лицом" и ей будет "плевать на все". Некоторые недавние слухи также совпадают с этой информацией. К примеру, известный инсайдер Том Хендерсон (также известный под ником LongSensation), сообщал, что главным героем GTA VI впервые за историю серии будет женщина

Также, по словам инсайдера, по общему настроению игра будет взрослее, чем предыдущая часть GTA. Разработчики вдохновлялись Red Dead Redemption 2.

На данный момент это все данные, которые удалось сохранить из того треда, ведь его "потерли", к тому же вполне возможно, что по требованию Take-Two, владельцев Rockstar Games. К сожалению, были ли слова инсайдера о Grand Theft Auto VI такими же правдивыми как его информация о Red Dead Redemption 2, мы, скорее всего, узнаем еще не скоро.

Как выглядит GTA V для PS5 по сравнению с PS4

Напомним, что 11 ноября улучшенные версии GTA V и GTA Online доберутся до новых консолей PS5 и Xbox Series X|S. Авторы обещают множество улучшений по части технологий, графики и производительности, а также ряд "новых возможностей", чтобы вышедший в 2013 боевик по максимуму использовал возможности "некст-гена".

А подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к мультиплееру в течение первых трёх месяцев.

GTA GTA IV Rockstar GTA 6
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