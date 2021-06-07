Twitch отмечает 10-летие и готовит крупное обновление смайликов

Ninja - самый популярный стример на Твиче / Reuters

Сегодня стриминговой платформе для развлечений Twitch исполняется 10 лет – в честь данного торжества команда разработчиков готовит крупное обновление смайликов, которые помогают пользователям и авторам выражать себя и задавать настроение для сообщества.

Отмечается, что через несколько недель партнёры платформы смогут загрузить на свой канал до пяти новых анимированных смайликов в качестве бонуса для подписчиков первого уровня, а также добавить любую из шести доступных в момент запуска анимаций к уже существующим смайлам.

Параллельно в Twitch работают и над совершенно новой категорией эмотиконов – смайликами для фолловеров, которые станут доступны ограниченному числу партнёров и компаньонов в режиме бета-тестирования. Их можно будет использовать только на том канале, где они получены. В ходе тестирования компания планирует опираться на отзывы, чтобы улучшить продукт и выпустить новый функционал для более широкого круга пользователей.

И напоследок, заботясь об удобстве авторов, Twitch добавит библиотеку для хранения одобренных смайликов. С её помощью можно легко находить любые из них, даже неактивные, и перемещать между различными уровнями, а не удалять и загружать заново.

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Twitch, напомним, – это видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

Также на площадке стали популярны и не-игровые стримы, например, категория Music & Performing Arts, где стримеры в прямом эфире исполняют песни по заявкам зрителей и неформально общаются с ними. Другая популярная категория – Just Chatting (Общение), где стримеры общаются со своей аудиторией или смотрят видео, фильмы, мультфильмы и сериалы.