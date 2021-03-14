Украинская студия Frogwares запустила распродажу игр о Шерлоке Холмсе

В Steam стартовала распродажа игр о Шерлоке Холмсе / Frogwaree

В сервисе цифровой дистрибуции компании Valve Steam началась распродажа игр о Шерлоке Холмсе за авторством украинской студии Frogwares. Акция продлится всего несколько дней, до 16 марта, поэтому поторопитесь.

Сюжеты всех игр серии основаны на одноименных произведениях известного писателя Артура Конана Дойла, однако являются самостоятельными историями, во главе которых стоят знаменитый детектив Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон. Всего было выпущено восемь основных игр серии.

Игры, получившие скидку:

В настоящий момент украинская студия дорабатывает Sherlock Holmes Chapter One – приквел популярной серии, который расскажет о молодости легендарного сыщика. Релиз игры обещают до конца этого года, но точной даты пока не называют. Игра заглянет на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее в Steam началась раздача оригинальной Metro 2033 от украинской студии 4A Games. Другие игры серии, в основу которых лег роман Дмитрия Глуховского, можно купить со скидкой.

Распродажа, как и раздача, продлится до 15 марта.