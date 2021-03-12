В Steam отдают оригинальную Metro 2033 в рамках распродажи игр серии

В Steam бесплатно раздают Metro 2033 / 4A Games

Отличные новости для любителей отечественной классики. Прямо сейчас в онлайн-магазине Steam бесплатно раздают оригинальную Metro 2033 от украинской студии 4A Games.

Redux (обновленную) версию уже два раза отдавали в другом сервисе EGS, но если вы фанат Steam и хотите поиграть в оригинальную олдскульную версию, то поспешите. Акция продлится четыре дня – до 15 марта, 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, остальные части серии и их дополнения получили значительные скидки. Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux отдают за 55 грн каждую, а набор со всеми играми по Metro можно приобрести со скидкой в 69%, то есть за 455 грн вместо 1583. Распродажа, как и раздача, продлится до 15 марта.

Акция Metro Weekend Deal в Steam:

В настоящий момент в стенах 4A Games вовсю кипит работа над новой частью игровой серии Metro. Про саму игру пока что известно не так много – ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а главный герой Артем впервые заговорит.

Параллельно с новой частью 4A Games также дорабатывает некстген-версии Metro Exodus. Его главной особенностью станет переделанный рейтрейсинг, который появится как на ПК, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Улучшенное издание выйдет на ПК уже этой весной, а для консолей позже в этом году. Издание будет бесплатно для всех владельцев игры на любой платформе.

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.